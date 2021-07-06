Власти Камчатки не располагают данными о падении Ан-26 на Камчатке в море
Геннадий Свидригайлов
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У властей Камчатки нет данных, что пассажирский самолет Ан-26 упал в море, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Посадочная полоса устроена таким образом, что посадка идет со стороны моря. Но официально нет данных, что самолет упал в море», — сказали в пресс-службе.
Во вторник, 6 июня, пассажирский самолет Ан-26, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь.
Ранее власти Камчатки опубликовали список членов экипажа и пассажиров пропавшего Ан-26, в них присутствует глава камчатского поселка Палана Ольга Махирева.
До этого была названа предварительная причина падения самолета Ан-26 на Камчатке.
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