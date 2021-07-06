У берегов Камчатки зафиксирован слабый сигнал аварийного радиомаяка

Спасатели зафиксировали очень слабый радиосигнал у побережья Камчатки, предполагается, что он может исходить от пропавшего в регионе самолета Ан-26. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Предположительно — это радиомаяк бортовых самописцев пропавшего Ан-26. Он активизируется в случае разрушения воздушного судна», — сказал источник.

По данным пресс-службу МЧС России, еще один вертолет Ми-8 со спасателями был направлен в городской округ «поселок Палана» для поиска воздушного судна. В ведомстве отметили, что при необходимости будет привлечена дополнительная авиация.

Самолет Ан-26, который совершал полет над Камчаткой, перестал выходить на связь днем 6 июля по местному времени. По предварительной информации МЧС, на борту самолета Ан-26 находились 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. Согласно данным местного правительства, на борту были 6 членов экипажа и 21 пассажир, из которых двое дети в возрасте до 12 лет.

Ранее сообщалось, что спасатели определили место падения в море самолета Ан-26 на Камчатке.