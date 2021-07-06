Названа предварительная причина падения самолета Ан-26 на Камчатке

Пассажирский самолетом Ан-26 мог потерпеть крушение на Камчатке в результате ошибки пилотирования из-за плохой видимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, о каких-либо неполадках экипаж судна не сообщал, что указывает на стремительность ситуации.

По предварительной информации МЧС, на борту самолета Ан-26 находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. По информации местного правительства, на борту 6 членов экипажа и 21 пассажир, из которых двое дети в возрасте до 12 лет.

Ранее стало известно, что в район пропавшего на Камчатке Ан-26 для исследования местности были направлены два вертолета и спецсамолет.

Позднее было названо вероятное место падения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке.