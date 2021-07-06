СК возбудил уголовное дело после исчезновения Ан-26 на Камчатке

Уголовное дело о нарушении правил безопасности заведено после того, как на Камчатке исчез пассажирский самолет Ан-26. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Дело возбуждено по статье 263 УК РФ части 3. Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.

«Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, уточняется число лиц, находившихся на борту воздушного судна, проводятся следственные действия в компании-эксплуатанте воздушного судна», — рассказали в ведомстве.

Во вторник, 6 июня, пассажирский самолет Ан-26, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь.

По предварительной информации МЧС, на борту самолета Ан-26 находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. По информации местного правительства, на борту 6 членов экипажа и 21 пассажир, из которых двое дети в возрасте до 12 лет.