Сторонники идеи заговора заставляли вирусолога заявить об естественном происхождении COVID

Австралийский вирусолог Даниэлла Андерсон, занимающаяся изучением коронавируса, получила угрозы от сторонников теории искусственного происхождения вируса. Об этом сообщает Xinhua.

Андерсон имеет огромный опыт исследования вирусов, передаваемых летучими мышами. Она также была единственным иностранным ученным, работавшим в лаборатории с высоким уровнем безопасности BSL-4 в Уханьском институте вирусологии.

Кроме того, австралийка была одной из двух специалистов, которую попросили изучить теорию газеты New York Post о том, что утечка коронавируса произошла из лаборатории. Позже Андерсон заявила, что эти утверждения вводят в заблуждение. Эта позиция и сделала ее мишенью для экстремалов. По словам женщины, некоторые угрозы были так радикальны, что 4 июля ей пришлось обратиться в полицию. Злоумышленники также опубликовали адрес ее электронной почты в сети, из-за чего писем с угрозами стало еще больше, ученому пришлось впоследствии заблокировать рабочую страницу из соображений безопасности.

В отчете полиции говорится, что глобальные информационные войны «пошатнули» доверие Андерсон к тому, как работают отдельные части медиаиндустрии. По ее словам, некоторые СМИ могут представить ученых в ужасном свете.

В докладе указано, что Андерсон настаивает на том, что COVID-19 имеет естественное происхождение.

«Причина, по которой я думаю, что утечка вируса из лаборатории является менее вероятным сценарием, заключается в том, что если мы посмотрим на последние 50 лет, то многие болезни и вспышки, которые произошли, произошли от животных», — приводятся словам специалиста.

Она добавила, что данное мнение основано на доказательствах и коллективном исследовательском опыте.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский призвал россиян «включить голову» при рассуждениях про прививки, и заявил, что тем, кто заявляет о «чипировании», требуется помощь специалистов.