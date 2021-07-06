Только 10% россиян готовы уволиться, если на работе будут настаивать на вакцинации

Треть россиян вообще не планирует прививаться от коронавируса, а 10% готовы уволиться, если работодатель будет требовать пройти обязательную вакцинацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

«Наиболее категорично в этом вопросе выступают молодые сотрудники — 38% работников в возрасте до 24 лет готовы сменить работу в случае принуждения к прививке», — отмечается в исследовании.

Среди основных причин отказа от вакцинации называли страх за здоровье и сомнение в эффективности прививки. — 24% опрошенных пугают побочные эффекты, 15% не доверяют российской медицине, 13% знают, что привитые тоже болеют, 9% говорят о том, что срок действия вакцины слишком мал.

Исследование проведено 25-28 июня во всех регионах страны, в нем приняли участие 1,742 тыс. респондентов.

Ранее сообщалось, что поставщики продуктов и ритейлеры Москвы не успевают привить 60% в установленные властями сроки.