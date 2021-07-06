В США пистолет полицейского самостоятельно подстрелил задержанного

Полицейский из Северной Каролины был отправлен в неоплачиваемый отпуск после того, как при задержании водителя с кокаином пистолет случайно произвел выстрел и ранил задержанного, сообщает издание The State.

Кристофер Тервон Харрис, 30-летний житель города Тарборо, был задержан по подозрению в хранении наркотиков. Он был остановлен полицейскими после непродолжительной автомобильной и пешей погони. Во время процедуры задержания и досмотра пистолет одного из полицейских выстрелил, нанеся несмертельные повреждения Харрису.

В полиции Тарборо отказались раскрывать личность полицейского с неисправным оружием, отметив только, что сотрудник был отправлен в административный (неоплачиваемый) отпуск.

Харрис был доставлен в больницу, где его прооперировали, а после предъявили обвинение в попытке скрыться от преследования, перевозе наркотиков и сопротивлении при задержании. Он был выпущен под залог в $10 000.

Уточняется, что это уже третий случай со стрельбой в Северной Каролине во время праздничной недели.

Ранее сотрудник ДПС в Новосибирске случайно выстрелил в голову нарушителя.