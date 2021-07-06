В Москве во вторник ожидается до +28°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве во вторник, 6 июля, будет до +28°С. В столице ожидается небольшая облачность, без осадков, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +26...+28°С. Ожидается северный, северо-восточный ветер со скоростью 6-11 м/c.

Вечером и ночью температура может опуститься до +13°С. Ожидается северо-восточный ветер 4-9 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 752 мм рт. ст.

Ранее синоптики прогнозировали, что Москву на неделе ожидает 30-градусная жара. В целом жителей центральной России ожидает погода «миллион на миллион» — это практически ясное небо, идеальная видимость и слабые порывы ветра. Благодаря этому температура к концу недели окажется на 5-7°С выше положенного по многолетней норме июля.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что в середине второй недели июля в Москве ожидается новая волна жаркой погоды.