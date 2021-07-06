В США умерла самая высокая лошадь в мире

Самая большая лошадь в мире — мерин по кличке Большой Джейк (Big Jake) — умерла в США в возрасте 20 лет, сообщает телеканал WMTV.

Большой Джейк был рекордсменом Книги рекордов Гиннесса в 2010 году — его рост в холке составлял 210 сантиметров. Порода Джейка — брабансон (бельгийская тяжеловозная): как правило, это крупные и мускулистые лошади, но даже они редко вырастают настолько высокими, отмечает телеканал.

Владельцы фермы в штате Висконсин, где жил конь, скорбят по поводу его смерти и называют его «чрезвычайно талантливым» и «благородным» животным. Хозяин отмечает, что Джейк был для него больше чем питомцем, и отношения были «особенными».

«Джейк был суперзвездой, и я говорю это не только потому, что он был нашим», — сказал владелец фермы Смоки-Холлоу Джерри Гилберт.

Семья Гилбертов планируют увековечить память Большого Джейка, оставив его стойло пустым и выставив снаружи табличку с его фотографией и именем.

Ранее известная обезьянка Джорджи из TikTok умерла после похода к зубному врачу.