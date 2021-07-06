Эксперты рассказали, как лучше заниматься спортом летом

Занимаясь спортом на летом на улице, важно разумно оценить свою подготовку, подобрать подходящую одежду и обувь и не забывать про питьевой режим, рассказали РИА Новости эксперты «СберУслуг».

Специалисты советуют не заниматься спортом днем, особенно в жаркие дни, вечер, по их мнению, не всем подойдет для тренировок — воздух обычно прогревается, и на улице может быть душно и трудно дышать. Таким образом, идеальное время спорта — утро: на улице свежо, а солнце еще не слишком активно.

«Если в зале температура воздуха всегда одинаковая, то на улице она постоянно меняется, поэтому особенно важно соблюдать питьевой режим. Пить нужно обязательно чистую воду комнатной температуры. Газированные напитки, чай, соки и даже специальные спортивные напитки не подходят. Перед употреблением спортивных напитков и добавок всегда нужно проконсультироваться со специалистом», — добавили эксперты.

Эксперты советуют проанализировать свои предпочтения и особенности и искать тот вид спорта, который подходит именно вам. Если необходимо пристально следить за самочувствием и корректировать цели и результаты тренировок, то стоит попробовать заниматься с тренером, советуют они.

Кроме того, необходимо уделить особое внимание обуви — она должна соответствовать виду тренировок и быть удобной для них. Если обувь неверно подобрана, возрастает риск повышено нагрузки, болей и даже травм.

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