На Сахалине медведь снес надгробия с могил

Медведь стал появляться на кладбище в городе Оха Сахалинской области — животное ищет еду и ломает памятники на могилах сообщило издание «Сахалинский нефтяник».

Местные жители сообщают, что хищника наблюдали среди могил в конце июня и начале июля — он ищет еду на кладбище и в мусорных баках неподалеку. Животное крупное, поэтому во время прогулок по кладбищу повредило несколько надгробий.

По данным издания, уборщики утверждают, что медведь мог быть не один. В местном лесничестве в свою очередь заявляют, что регулярно выезжают на рейды, но пока не встречали животных на кладбище.

Отмечается, что медведи нередко появляются на местном кладбище — сотрудники ритуального агентства рассказали, что регулярно приходится поправлять надгробия, в том числе и каменные.

Ранее инспекторы застрелили медведя, убившего подростка в красноярском парке.