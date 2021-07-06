Лео Бокерия рассказал о влиянии пандемии на кардиохирургию в России

Президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия рассказал о том, как пандемия коронавируса повлияла на работу кардиохирургических центров в России, сообщают «Известия».

«С точки зрения объемов хирургического лечения эпидемия очень сильно ударила по всем центрам кардиохирургического профиля — операций стало намного меньше», — отметил Бокерия.

По словам академика, лучшим способом улучшить здоровье как отдельного человека, так и всего населения страны является увеличение ежедневной подвижности.

«Но мы пока не нашли эффективных инструментов для противодействия пандемии физической пассивности, которая на самом деле уносит ежегодно во всём мире ничуть не меньше жизней, чем коронавирус. Я не раз говорил, что ходьба — самый простой, самый естественный, самый физиологичный, самый эффективный, самый безопасный вид поддержания оптимального двигательного режима человека, а значит, и профилактики различных заболеваний», — заявил Бокерия.

В понедельник, 5 июля, в России было выявлено 24 353 случая коронавируса за сутки.