МЧС сообщило о пострадавших из-за схода селя в Туапсинском районе

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю сообщает, что по предварительным данным погибших или пострадавших из-за схода селя в Туапсинском районе нет, передает ТАСС.

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, развернуты пункты временного пребывания, людей эвакуируют туда, также жители временно размещаются у родственников», — заявили в экстренных службах.

Также жителей поселка Джубга начали эвакуировать из-за сошедшего селя.

«В районе населенного пункта Джубга выпало порядка 170 мм осадков. Подтоплены 150 придомовых территорий. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю проводит эвакуацию населения с подтопленных домовладений (88 человек)», — уточнили в МЧС.

Ранее трасса «Джубга-Сочи» была перекрыта в обоих направлениях из-за схода селя.

В Сочи практически все реки вышли из берегов. Непогода началась 4 июля. Тогда прошел ураган, из-за сильного ветра в Адлерском районе на людей упало дерево. Погиб один человек, еще двое пострадали. В городе объявили штормовое предупреждение.