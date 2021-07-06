Жителей поселка Джубга эвакуируют из-за сошедшего селя

Жителей поселка Джубга в Краснодарском крае эвакуируют из-за сошедшего селя и подтопления, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«В районе населенного пункта Джубга выпало порядка 170 мм осадков. Подтоплены 150 придомовых территорий. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю проводит эвакуацию населения с подтопленных домовладений (88 человек)», — заявили в экстренных службах.

Ранее трасса «Джубга-Сочи» была перекрыта в обоих направлениях из-за схода селя. На месте происшествия также работают несколько машин скорой помощи, медики раздают застрявшим на трассе бутилированную воду.

В Сочи практически все реки вышли из берегов. Непогода началась 4 июля. Тогда прошел ураган, из-за сильного ветра в Адлерском районе на людей упало дерево. Погиб один человек, еще двое пострадали. В городе объявили штормовое предупреждение.