Трасса «Джубга-Сочи» перекрыта в обоих направлениях из-за селя

Трасса «Джубга-Сочи» перекрыта в обоих направлениях из-за схода селевых потоков в районе села Кроянское, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

«В результате схода движение перекрыто в обоих направлениях. К месту направлены службы экстренного реагирования. Организованны аварийно-восстановительные работы по расчистке дорожного полотна. На месте работает оперативная группа Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона главного управления», — заявили в МЧС.

На месте происшествия также работают несколько машин скорой помощи, медики раздают застрявшим на трассе бутилированную воду.

«Всего для проведения работ по расчистке автодороги задействовано от РСЧС 14 человек, 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 3 человека личного состава и 1 единица техники», — заявили в МЧС.

Ранее в Краснодарском крае из-за непогоды перекрыли вторую трассу.

В Сочи практически все реки вышли из берегов. Непогода началась 4 июля. Тогда прошел ураган, из-за сильного ветра в Адлерском районе на людей упало дерево. Погиб один человек, еще двое пострадали. В городе объявили штормовое предупреждение.