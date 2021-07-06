В отеле в центре Петербурга произошел пожар

В отеле в центре Санкт-Петербурга произошел пожар, проводится эвакуация, сообщили в региональном главке МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, ул.Садовая, д.62А. По уточнённой информации в отеле «Холидей Ин» в номере площадью 20 кв.метров происходило горение постельных принадлежностей на площади 3 кв.метра», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. Число эвакуированных не уточняется.

Отмечается, что к ликвидации пожара было привлечено 37 сотрудников МЧС и восемь единиц техники.

Ранее житель Приморья поджег ночной клуб из-за того, что охрана не пустила его внутрь.