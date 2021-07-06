Минздрав выпустил новую рекомендации по медпомощи беременным с коронавирусом

Министерство здравоохранения России выпустило новую версию рекомендаций по оказанию медицинской помощи беременным с коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В новую версию методических рекомендаций вошли несколько новых разделов и дополнений. В частности, в рекомендации добавлена информация о специфической профилактике COVID-19 с помощью вакцинации на основе имеющихся данных по исследованию влияния вакцинации на репродуктивную систему», — заявили в Минздраве.

Новая рекомендация была разработана группой российских экспертов-гинекологов, неонатологов и педиатров, а также инфекционистов. В документе сформированы единые протоколы оказания медпомощи для беременных и новорожденных с коронавирусом.

Также в этой рекомендации отмечается, что коронавирус может вызвать поражение мужской и женской репродуктивных систем, приведя к бесплодию.