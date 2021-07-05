Инфекционист оценил вероятные масштабы распространения штамма COVID-19 «дельта плюс»

Вариантом штамма COVID-19 «дельта плюс», возможно, заболеют все люди. Данным прогнозом поделился главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», вирусолог, инфекционист Евгений Тимаков в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Дельта плюс» очень заразный. Мы еще не имеем много информации о нем <…>, но одно однозначно — он очень сильно контагиозный. Он по факту меняет свой индекс репродукции и становится похожим на грипп», — обратил внимание врач.

По словам Тимакова, известно, что если в семье один человек заразился гриппом, то начнут болеть и остальные родственники.

Как отметил эксперт, в настоящий момент риск заболеть коронавирусом наиболее максимальный.

«Сейчас не будет ни одного человека, кроме 1% населения, который имеет врожденный специфический Т-клеточный иммунитет, который не позволит никакому вирусу проникнуть в организм, даже мутировавшему», — подчеркнул Тимаков.

Версия коронавирусной инфекции, которая получила официальное название «дельта», впервые выявлена в Индии в октябре 2020 года.

5 июля стало известно, что в России выявлено 24 353 случая коронавируса за сутки. Лидерами по количеству заболевших за 24 часа стали Москва (6 557), Московская область (2 651), Санкт-Петербург (1 828).

Ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали, что почти все пациенты на ИВЛ заразились «дельтой». По словам Сергея Авдеева, сравнивая с ситуацией два-три месяца назад, в настоящий момент люди болеют COVID-19 тяжелее, в том числе большему числу пациентов требуется кислородная поддержка и вентиляция легких.