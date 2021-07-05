В Гагре за сутки утонул второй россиянин

В Гагре утонул второй за сутки россиянин во время шторма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС Абхазии.

«В 17.45 поступило сообщение о том, что утонул житель Пятигорска Ростислав Петров, 2000 года рождения», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что второго туриста, который пытался помочь утонувшему, вытащили живым из воды. Как отметили в МЧС, двумя часами ранее спасатели вытащили из воды жителя Ярославля и жительницу Набережных Челнов, они купались в море во время шторма.

В МЧС Абхазии попросили гостей и местных жителей быть осторожнее и не заходить в воду, потому что это опасно.

Днем ранее российский турист из Саратова утонул во время шторма в Гагре. Находившиеся на пляже люди из-за сильного шторма не смогли оказать помощь мужчине, поиски тела которого еще не начались.