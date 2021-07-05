В Чили ученые опасаются, что штамм «лямбда» COVID-19 может быть устойчив к вакцинам

В Чили ученые предполагают, что новый вариант «лямбда» COVID-19, который захватил Перу, может быть более устойчив к вакцинам, чем другие варианты коронавируса. Текст исследования опубликован на сайте MedRxiv.

По словам специалистов, этот штамм смог удержаться, несмотря на то, что Чили «проходит массовую программу вакцинации».

«Учитывая, что этот вариант быстро распространился в Перу, Эквадоре, Чили и Аргентине, мы считаем, что «лямбда» имеет значительный потенциал, чтобы стать вариантом беспокойства», — пишут ученые.

Директор геномной инициативы COVID-19 в институте Сенгера в Великобритании Джефф Барретт предполагает, что понять угрозу «лямбды» трудно, поскольку она имеет довольно необычный набор мутаций.

«Наши результаты показывают, что мутации, присутствующие в спайковом белке интересующего нас лямбда-варианта, придают повышенную инфекционность и иммунный побег от нейтрализующих антител, вызванных CoronaVac», — подытожили ученые.

Ранее в ВОЗ назвали вариант COVID-19, вытесняющий другие штаммы.