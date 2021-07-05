В Тбилиси 50 журналистов пострадали на акции против марша ЛГБТ

Более 50 журналистов пострадали на акции против марша ЛГБТ в Тбилиси. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Грузии.

«Были выявлены факты насилия в отношении 55 человек, в том числе 53 представителей различных СМИ», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что за административные нарушения были задержаны восемь человек.

Утром 5 июля противники ЛГБТ-сообщества проникли в офис Tbilisi Pride и сорвали радужные флаги. По центру города ходили агрессивно настроенные группы и искали людей с радужной символикой. Также нападению подверглись представители СМИ.

После нападения на участников мероприятия и журналистов был отменен «Марш достоинства», организованный ЛГБТ-сообществом. Организаторы мероприятия добавили, что не могут рисковать безопасностью участников и выйти на улицу, «полную насилия». После отмены гей-парада на улицах Тбилиси начались массовые празднования.