Болгария объявила о введении обязательных ПЦР-тестов для российских туристов

Минздрав Болгарии вводит обязательное тестирование на коронавирус для российских туристов с 8 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное распоряжение министра здравоохранения технического правительства страны Стойчо Кацарова.

«Требование об обязательном отрицательном ПЦР-тесте для прибывающих из Испании, с Кипра и из России вводится с 8 июля. Обязательному тестированию подлежат и граждане, имеющие прививочные сертификаты», — сказано в сообщении.

С 28 июня Россия возобновила регулярное авиасообщение еще с восемью государствами. Среди них — Бельгия, Болгария, Иордания, Ирландия, Италия, Кипр, Северная Македония и США.

Болгария открыла границы 1 мая. Согласно заявлению, доступ на территорию страны могут получить иностранные граждане при наличии сертификата, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, отрицательного ПЦР-теста, справки о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев или теста на антитела.