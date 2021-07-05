В РФПИ сообщили об отсутствии новых побочных эффектов у «Спутника V»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что у российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не выявлено новых побочных эффектов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вы знаете, как раз нет. Это очень хорошая новость. «Спутник» показал абсолютно блестящие результаты, причем не только в России, но и в большом количестве других стран», — ответил он на вопрос о появлении дополнительных побочных эффектов после начала массового применения препарата.

Дмитриев также подчеркнул, что темпы производства российской вакцины полностью покрывают нужды страны, в том числе при возросших за последние недели потребностях населения. По его словам, в месяц выпускаются около 30 млн доз препарата.

Ранее в Мексике произвели тестовую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Мексика стала первым государством Северной Америки, которое зарегистрировало «Спутник V» и запустило его производство.

В настоящее время «Спутник V» одобрен в 67 странах с общей численностью более 3,5 млрд человек.