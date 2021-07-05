В Грузии противники ЛГБТ бросили взрывное устройство в офис одной из НПО
Карина Корнадут
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Неизвестные бросили взрывное устройство во двор офиса, где совещались журналисты и представители нескольких неправительственных организаций, в том числе НПО «Тбилиси прайд», защищающей права ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».
В результате инцидента пострадала девушка. На место прибыли бригада скорой помощи и полиция. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.
Утром 5 июля противники ЛГБТ-сообщества проникли в офис Tbilisi Pride и сорвали радужные флаги. По центру города ходили агрессивно настроенные группы и искали людей с радужной символикой. Также нападению подверглись представители СМИ.
После нападения на участников мероприятия и журналистов был отменен «Марш достоинства», организованный ЛГБТ-сообществом.
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