В Грузии противники ЛГБТ бросили взрывное устройство в офис одной из НПО

Неизвестные бросили взрывное устройство во двор офиса, где совещались журналисты и представители нескольких неправительственных организаций, в том числе НПО «Тбилиси прайд», защищающей права ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

В результате инцидента пострадала девушка. На место прибыли бригада скорой помощи и полиция. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.

Утром 5 июля противники ЛГБТ-сообщества проникли в офис Tbilisi Pride и сорвали радужные флаги. По центру города ходили агрессивно настроенные группы и искали людей с радужной символикой. Также нападению подверглись представители СМИ.

После нападения на участников мероприятия и журналистов был отменен «Марш достоинства», организованный ЛГБТ-сообществом.