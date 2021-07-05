Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге сейчас остается непростой. Об этом в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» заявил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, в настоящий момент число госпитализаций новых пациентов с коронавирусной инфекцией стабилизировалось.

«Роспотребнадзор продолжает фиксировать рост количества положительных тестов. Но число госпитализаций стабилизировалось», — сообщил Беглов.

Как добавил губернатор Петербурга, с 11 июня в городе усилили контроль за соблюдением безопасных стандартов предприятиями и организациями торговли и общепита. Также было организовано свыше 1,5 тыс. проверок.

За последние сутки в России выявлено 24 353 случая COVID-19 за сутки. У 13,4% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 654 человека, при этом вылечились 14 540 пациентов.

До этого глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пациенты, которые переболели коронавирусом, будут получать персональные приглашения на медицинский осмотр.