В прокуратуре Нидерландов раскрыли гражданство пропавших пассажиров MH17

Стало известно гражданство двух пассажиров малайзийского Boeing MH17, чьи тела не были найдены, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря голландской прокуратуры Брехтье ван де Мосдейка.

«Они оба — граждане Нидерландов», — ответила пресс-секретарь.

Ранее голландские судьи завершили представление досье по делу MH17.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.