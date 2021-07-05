В Сочи практически все реки вышли из берегов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что практически все реки в Сочи вышли из берегов из-за непогоды.

«Сегодня мы видим, что из берегов вышли не какие-то реки, а вышли практически все реки, которые в Сочи протекают. Это и Адлерский, и Хостинский районы. Реки Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота, Псоу, Мзымта. Все реки вышли из берегов», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что интенсивность осадков в Сочи снизилась.

Непогода началась в Сочи 4 июля. Тогда прошел ураган, из-за сильного ветра в Адлерском районе на людей упало дерево. Погиб один человек, еще двое пострадали. В городе объявили штормовое предупреждение.

Местных жителей призвали приготовиться к возможной эвакуации из-за угрозы наводнения.