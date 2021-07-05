В Тбилиси отменили проведение марша ЛГБТ-сообщества

В Тбилиси отменили проведение «Марша достоинства» после нападения на участников мероприятия и журналистов.

«Учитывая сегодняшние события, мы не ожидаем, что МВД адекватно выполнит свой долг, так как мы видим, что они не реагируют на насилие перед глазами, а огромная волна ненависти, которую мы наблюдаем прямо сейчас, вдохновлена и поддержана правительством и патрулем», — говорится в заявлении неправительственной организации Tbilisi Pride, которое опубликовано в Facebook.

Организаторы мероприятия добавили, что не могут рисковать безопасностью участников и выйти на улицу, «полную насилия».

При этом они отметили, что будут и дальше продолжать борьбу за достоинство, несмотря на сопротивление правительства, грузинской церкви и недружественно настроенных сторонников традиционных ценностей.

По данным «Sputnik Грузия», утром 5 июля противники ЛГБТ-сообщества проникли в офис Tbilisi Pride и сорвали радужные флаги. В центру города ходили агрессивно настроенные группы и искали людей с радужной символикой. Также нападению подверглись представители СМИ.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле полиция применила слезоточивый газ для разгона участников гей-прайда.