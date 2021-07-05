Четыре самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды

В аэропорту Сочи из-за сложных погодных условий не смогли приземлиться четыре самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сочинского аэропорта.

«По данным на 11.30 5 июля из-за сложных погодных условий четыре рейса, летевшие в Сочи, ушли на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу. Зафиксированы порывы ветра до 18 м/с, усиливается гроза», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что три рейса отравились в Краснодар, а еще один — в Анапу.

По данным регионального главка МЧС, в Сочи 5 июля ожидаются ливни с грозами и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением опасных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков. В связи с этим туристов попросили не выходить на набережные, в горы и не купаться в море. Местных жителей призвали готовиться к эвакуации.

Непогода началась в Сочи 4 июля. Тогда прошел ураган, из-за сильного ветра в Адлерском районе на людей упало дерево. Погиб один человек, еще двое пострадали.