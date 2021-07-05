Отдыхающих в Сочи призвали не выходить на набережные, в горы и не плавать в море

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовало туристам в Сочи соблюдать меры безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В городе 5 июля ожидаются ливни с грозами и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением опасных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков.

Отдыхающих просят ограничить выход в горно-лесную местность, не выходить на набережные и не купаться в море и других водоемах. Туристам, заставшим непогоду в горах, необходимо оставаться на месте, чтобы переждать пик непогоды, постараться найти укрытие.

Ранее жителей Сочи призвали готовиться к эвакуации из-за возможного выхода рек из берегов в Адлерском и Хостинском районах. Горожан попросили собрать документы и вещи первой необходимости.

В Сочи 4 июля прошел ураган, из-за сильного ветра в Адлерском районе на людей упало дерево. Погиб один человек, еще двое пострадали.