В исследовании «Спутника V» примут участие 660 детей в возрасте от 12 до 17 лет

Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины против COVID-19 «Спутник V» на детях. Об этом рассказала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова, сообщает ТАСС.

По ее словам, в исследовании примут участие порядка 660 детей в возрасте от 12 до 16 лет.

«Исследование пройдет на базе Морозовской детской городской больницы и Детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой», — добавила она.

22 марта директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что о начале испытаний новой формы вакцины от коронавируса «Спутник V» в виде назальных капель.

Ранее сообщалось, что в Москве начались клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков в центре имени Гамалеи.