В Ростурзме рассказали о снятии изоляции с части российских туристов на Кубе

Со 103 российских туристов на Кубе снята изоляция. Об этом рассказали в Ростуризме, сообщает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, еще 89 человек ждут результаты повторного ПЦР-теста.

Путешественники из России прибыли на Кубу на трех рейсах в период с 30 июня по 2 июля. Перед вылетом результаты их ПЦР-тестов были отрицательными, при этом многие из пассажиров ранее прошли вакцинацию. После перелета у них выявили коронавирусную инфекцию. Сами туристы считают, что никто из них не болеет и все «чувствуют себя замечательно». Сейчас они находятся в своих номерах и ожидают новых ПЦР-тестов.

Ранее в исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что российским туристам, которые получили положительные тесты на коронавирус по прилету на Кубу, не положены компенсации за сорванный отдых.