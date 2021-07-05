Путин выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с крушением самолета

Президент России Владимир Путин направил президенту Филиппин Родриго Дутерте телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением военно-транспортного самолета 4 июля. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы военно-транспортного самолёта на острове Холо», — говорится в телеграмме.

Также российский лидер попросил филиппинского коллегу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В минувшее воскресенье, 4 июля, произошло крушение филиппинского военного самолета С-130 на юго-западе Филиппин. Помимо солдат на борту С-130 находились пять боевых машин. Воздушное судно разбилось при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Авиалайнер не попал на взлетно-посадочную полосу и после крушения загорелся.

В результате происшествия погибли 50 человек, включая трех гражданских, пострадали 49 военных.

Министр обороны страны Дельфин Лоренцана сообщал, что в самолете находились 92 человека, включая трех пилотов и пять других членов экипажа.