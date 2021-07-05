ФСБ предотвратила серию терактов в России

Федеральная служба безопасности предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что члены международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)намеревались совершить террористические акты летом текущего года.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий были нейтрализованы шесть преступников в упоминаемых регионах, еще двое были задержаны в российской столице.

Ранее сообщалось, что столичный суд арестовал сторонника ИГ, который планировал совершить теракты в Москве и Астраханской области. Фигуранту было предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, ч. 1.1 ст. 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.