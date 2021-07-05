Житель Приморья поджег ночной клуб из-за того, что его не пустила охрана

Житель Приморья подозревается в поджоге ночного клуба в местном городе Артеме из мести после того, как охранники отказались его впускать в заведение. Об этом сообщили в УМВД Приморского края.

Инцидент произошел на улице Фрунзе. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изучили записи камеры видеонаблюдения и установили личность поджигателя.

«На допросе у следователя 42-летний житель Артема рассказал, что в тот вечер пришел в ночной клуб. Однако сотрудники службы охраны его не впустили. В результате между мужчинами произошла потасовка, переросшая в драку. Гражданин ушел, а через три часа вернулся. Подозреваемый поджег автомобильную шину, которую принес с собой, и оставил ее у входной двери», — сообщили в полиции.

В результате пожара нанесен ущерб фасаду здания и помещению кухонного блока на общую сумму в 53 тыс. рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее житель Пермского края умер после попытки поджога 10 знакомых в гараже.