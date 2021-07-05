Подготовлены вакцины от коронавируса для вакцинации иностранных студентов

Первая партия вакцины против коронавируса для вакцинации иностранных студентов в России уже подготовлена. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе поездки в Екатеринбург, передает ТАСС.

По его словам, привиться смогут не только студенты из других стран, но и обычные иностранцы.

Ранее правительство Москвы установило цену на вакцинацию мигрантов препаратом от коронавируса «Спутник Лайт». Сообщалось, что иностранные сотрудники и мигранты, работающие в сфере оказания услуг в российской столице, смогут привиться от ковида в пунктах платной вакцинации.

В конце июня президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить возможность платной вакцинации для иностранных граждан, находящихся на территории РФ.

Согласно данным оперативного штаба на 4 июля, в России с начала пандемии выявлен 5 610 941 случай коронавируса. В общей сложности жертвами инфекции стали 137 925 человек, вылечился 5 068 901 пациент.