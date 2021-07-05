Airbus из Уфы совершил аварийную посадку в Шереметьево

Пассажирский аэробус из Уфы совершил аварийную посадку с неисправным шасси в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщат «Интерфакс»интерфакс со ссылкой на источник.

«Самолет Airbus A-321 выполнял рейс из Уфы. Перед посадкой командир сообщил о неисправности передней стойки шасси и запросил аварийную посадку в «Шереметьево»», — сообщил источник агентства.

Он отметил, что службы аэропорта были приведены в повышенную готовность, но посадка прошла благополучно, и никто не пострадал.

Ранее подобный инцидент произошел в аэропорту Уфы: правая стойка шасси пассажирского Boeing загорелась при аварийной посадке. На борту воздушного судна находились 334 человека, в том числе десять членов экипажа. Никто из них в результате происшествия не пострадал.

До этого в ходе ремонта стойка шасси задымилась у самолета Boeing 777 в аэропорту Шереметьево. Возгорание шасси ликвидировала пожарная команда московского авиаузла. В результате происшествия никто не пострадал,