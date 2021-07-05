Власти Марокко ужесточили правила въезда для россиян

Марокканский межминистерский комитет по мониторингу пандемии коронавируса внес Россию в список стран, к гражданам которых применяются более строгие правила въезда. Об этом сообщает Megrib Arab Press.

«Межведомственный комитет по мониторингу Covid-19 объявил, что в список B были включены три новые страны, а именно Египет, Россия и Тунис», — говорится в сообщении.

При въезде в страну россияне должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного менее 48 часов назад. Избежать карантина смогут владельцы сертификатов о вакцинации одним из препаратов, одобренных в Марокко. Невакцинированные или не полностью вакцинированные должны будут соблюдать 10-дневный контролируемый карантин за свой счет в местах, определенных властями королевства, и пройти ПЦР-тестирование на девятый день пребывания.

Россия возобновила авиасообщение с Марокко 10 июня. До этого Россия возобновила международные полеты в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Мальту, Кубу, Сейшелы.

С 27 марта 2020 года российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. С августа прошлого года РФ начала постепенно возобновлять международные авиаперелеты.