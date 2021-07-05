Инфекционист рассказал, как лечат COVID-19 у вакцинированных

Коронавирус у тех, кто прошел вакцинацию, лечится по тем же протоколам, что и у всех остальных. Об этом заявил РИА «Новости» врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, симптомы заражения у привившихся в целом не отличаются. Однако они менее выражены и не достигают стадии разрушения органов и тканей, и прогноз на лечение благоприятнее.

Ранее медики предупредили, что стоит избегать употребления алкоголя и табака, а также не курить электронные сигареты в течение нескольких дней после вакцинации. По их словам, это дополнительный стресс для организма, который может привести к тромбообразованию.

До этого директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов допустил, что власти начнут вводить локдауны, если к середине июля ситуация с коронавирусом в России не стабилизируется. По мнению врача, сценарии с ужесточением мер «уже прописаны» и, если положение не улучшится, правительство «должно действовать».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал ситуацию с коронавирусом в стране напряженной. Он напомнил, что в Москве уровень заболеваемости в три раза выше, чем в среднем по стране. Большая нагрузка на систему здравоохранения наблюдается и в других регионах, власти принимают меры для борьбы с пандемией.