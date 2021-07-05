Против клиники в Москве возбудили уголовное дело из-за заразившего COVID-19 пациента

Уголовное дело было возбуждено в отношении руководства «Европейской клиники» из-за заражения онкобольного пациента коронавирусом. Об этом сообщает ТАССТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным следствия, пожилой мужчина заразился коронавирусом в ходе получения одной из медицинских услуг. При этом в медицинской организации знали о том, что у пожилого мужчины обнаружен коронавирус, но игнорировали просьбы от него и его родственников об оказании ему неотложной помощи.

«Достоверно зная, что его возраст отнесен к группе повышенного риска смертности, руководствуясь корыстным мотивом, с целью не допустить приостановления деятельности организации из-за вынужденного перехода сотрудников и пациентов в режим самоизоляции, уклонились от исполнения своих обязанностей», — рассказали в правоохранительных органах.

В документах работники медицинского учреждения попытались скрыть произошедшее и выписали больного, которому требовалась реанимация, под домашнее наблюдение, пояснили следователи. Они также добавили, что при поступлении на лечение в «Европейскую клинику» у мужчины были отрицательные тесты на коронавирус.

Ранее сообщалось, что правоохранители Москвы возбудили 44 уголовных дела из-за незаконного оборота поддельных медицинских документов, связанных с коронавирусом: поддельных сертификатов о вакцинации, справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, антителах или медицинских противопоказаниях к вакцинации.