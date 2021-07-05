СМИ: продаваемая на Тайвани игрушка для детей исполняла рэп о наркотиках на польском

Детская игрушка в виде кактуса, продаваемая на Тайване, исполняла песни о наркотиках и суициде на польском языке. Об этом сообщает Taiwan News.

При этом в настоящее время игрушку можно купить в различных магазинах столицы Тайваня, а также же на торговых платформах, включая Amazon.

«Живущая в Тайчжуне женщина из Польши <...> обнаружила, что кактус на самом деле читал довольно откровенные тексты <...> В них неоднократно упоминались наркотики и попытки самоубийства», — говорится в сообщении.

Женщина рассказала, что изначально эти песни исполнил польский рэпер Cypis.

Ранее в России призвали не покупать поп-иты и симпл-димплы — игрушки, сделанные из резины или пластика, с полусферами, которые издают щелкающий звук при нажатии, а игрушки «сквиш» после сжатия принимают прежнюю форму. Как рассказал Российский экологический оператор, большинство таких игрушек не перерабатывается, а, по данным зарубежных исследований, около 80% пластиковых игрушек отправляется на свалку. В то же время Роспотребнадзор поручил оценить их влияние на детей.