Минобороны выделит 30% коек военных для гражданских пациентов с COVID-19
Министерство обороны РФ выделит более 30% своего коечного фонда для оказания помощи пациентам с коронавирусом из числа гражданского населения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства.
«С учетом осложнения в ряде регионов страны эпидемической обстановки по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией министром обороны РФ принято решение о выделении более 30% коечного фонда ведомственных медицинских учреждений для оказания помощи пациентам из числа гражданского населения», — сообщили в Минобороны.
В том числе будут выделяться места в многофункциональных медицинских центрах, построенных силами министерства в прошлом году. В них подготовлено 1,2 тысяча койко-мест.
«Вместе с тем, в Минобороны России оперативно подготовлен мобильный резерв медицинской службы для борьбы с коронавирусной инфекцией в составе 12 мобильных госпиталей на 1,2 тысячи мест и 94 врачебно-сестринские бригады», — рассказали в Минобороны.
Помимо этого, в Коми и Хакасию направят более 50 военных медиков, а на базе конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» в подмосковной Кубинке продолжится поэтапное развертывание временного медицинского центра для лечения жителей Московской области, где задействовано 450 военных специалистов.
Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов допустил, что власти начнут вводить локдауны, если к середине июля ситуация с коронавирусом в России не стабилизируется. По мнению врача, сценарии с ужесточением мер «уже прописаны» и, если положение не улучшится, правительство «должно действовать».