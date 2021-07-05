Папу Римского успешно прооперировали

Папе Римскому Франциску была успешно проведена операция на кишечнике. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

«Святой отец во второй половине дня был госпитализирован в клинику «Агостино Джемелли», где вечером ему была сделана плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки», — сообщил Бруни.

По его словам, хирургическое вмешательство было проведено под общим наркозом, и понтифик хорошо его перенес. Оперировал Папу Римского профессор Серджио Альфьери при содействии профессора Луиджи Софо, а также докторов Антонио Торторелли и Роберты Менги.

Ранее стало известно, что врачи порекомендовали папе Римскому сесть на диету, чтобы облегчить его ишиас. По их словам, избавление от лишнего веса поможет 84-летнему понтифику в борьбе с болями в спине. Ему посоветовали есть маленькими порциями рис, рыбу, фрукты и овощи. Из рациона следует исключить макароны и мучное.

До этого сообщалось, что папа Римский Франциск и его предшественник почетный папа Римский на покое Бенедикт XVI привились от коронавируса.