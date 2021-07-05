МЧС Азербайджана начало расследование пожара на Каспии

Экстренные службы Азербайджана начали расследование инцидента с пожаром на Каспийском море. Об этом сообщает Interfax Азербайджан со ссылкой на заявление МЧС Азербайджана.

В ведомстве при этом отметили, что к ним не поступала информация о том, что в стране имели место какие-либо чрезвычайные происшествия на морской нефтяной инфраструктуре или промышленных объектах.

«Тем не менее, в настоящее время совместно со специалистами соответствующих структур проводится расследование в связи с произошедшим пожаром», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что азербайджанском секторе Каспийского моря произошел взрыв в результате извержения грязевого вулкана.

В то же время азербайджанские СМИ писали, взрыв мог произойти на газовом месторождении «Умид», расположенном в 75 км к юго-востоку от Баку на глубине 170 м.

Позже в азербайджанской госнефтекомпании SOCAR заявили, что на морских платформах и промышленных объектах, находящихся под контролем компании, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме. В организации посчитали, что источником взрыва мог быть грязевой вулкан.