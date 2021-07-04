Американец по прозвищу Челюсти съел 76 хот-догов за 10 минут и установил мировой рекорд

Американец Джоуи Честнат с прозвищем Челюсти съел 76 хот-догов за 10 минут на cоревнованиях, которые были посвящены национальному празднику — Дню независимости США. Трансляцию вел телеканал ESPN.

Это уже шестая подряд победа на этих состязаниях мужчины, приехавшего из города Сан-Хосе (штат Калифорния). В 2020 году он побил мировой рекорд, когда съел 75 хот-догов за 10 минут. Суммарно это победа стала 14-й на этих состязаниях.

«Это то, что я люблю. Я люблю есть на людях», — сказал мужчина журналистам перед соревнованиями, которые ежегодно проходят в Нью-Йорке.

Он признался, что счастлив этим заниматься.

Честнат также рассказал, что в ходе соревнования «начал замедляться на шестой минуте», однако затем нашел в себе новые силы для продолжения борьбы благодаря поддержке болельщиков.

На соревнованиях среди женщин первое место заняла Мишель Леско. Она смогла за 10 минут съесть 30 с половиной булок с сосисками. В прошлом году первой стала Мики Судо, которая является бессменной победительницей данных соревнований среди женщин с 2014 года. Тогда Судо проглотила 48 с половиной хот-догов, установив новый мировой рекорд. В этом году она не принимала участие в состязаниях из-за беременности.

Ранее ученые выяснили, сколько хот-догов человек может съесть за раз.