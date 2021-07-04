«ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-семьей и удалил статью со своего сайта. Об этом сообщает портал торговой сети.

Теперь по ссылке, где находился материал, который, как указывается в релизе, «больно задел чувства большинства покупателей», опубликовано пояснение, а на месте фотографии ЛГБТ-семьи появился снимок гетеросексуальной пары с их тремя дочками.

В компании заявили, что публикацию охарактеризовали как «ошибку, ставшую проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников».

«Цель нашей компании — дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов. Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти»», — говорится в заявлении.

В конце релиза можно увидеть список сотрудников от основателя до территориальных управляющих, которые приносят извинения.

Ранее в разделе «Рецепты семейного счастья» на сайте «ВкусВилла» вышла статья с рассказом о веганстве, безотходном потреблении и поддержке членов квир-сообщества. Авторы писали, что «не рассказать о реальных семьях наших покупателей будет лицемерием». После публикации торговая сеть подверглась критике, многие пользователи призывали бойкотировать «ВкусВилл», при этом другие хвалили компанию за смелость.