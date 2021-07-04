МЧС сообщает об одной погибшей при подтоплении в Крыму

Одна женщина погибла в результате ливней, которые привели к подтоплениям в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства по чрезвычайным ситуациям.

«У нас, по последней информации, две пострадавших: одна погибшая и одна в больнице», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что ряд населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма затопило в результате сильных ливней и последующего выхода из берегов трех рек. Улицы во многих районах полуострова парализованы, локально подтоплены дома, а спасатели эвакуируют жителей из отдельных поселений. Погодных улучшений при этом не ожидается до среды.

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