Песков рассказал о шутках в аппаратной в ходе «Прямой линии» Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что люди, находившиеся в аппаратной, шутили во время ответов российского лидера Владимира Путина на вопросы «Прямой линии». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, речь шла об эпизоде, когда президент России рассказывал о провокации с британским эсминцем Defender.

«Мы даже, когда сидели в аппаратной во время прямой линии, кто-то в аппаратной даже стал шутить, что сейчас президент назовет имя, фамилию, отчество пилотов этого самолета и адрес проживания», — сказал Песков.

Тогда Путин отметил, что за провокацией в Черном море стояли не только британцы, но и США. Глава государства подчеркнул, что американский разведывательный самолет пытался зафиксировать ответные действия военных РФ. При этом Путин назвал хвостовой номер воздушного судна.

Ранее российский президент Владимир Путин оценил риски начала Третьей мировой на фоне инцидента с Defender.