В НИИ Склифосовского рассказали о «жутких» особенностях пневмонии при COVID-19

Заместитель директора НИИ скорой помощи имени Склифосовского, врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории Константин Попугаев рассказал о «жутких» пневмониях при коронавирусе.

«Ковид — абсолютно краеугольный механизм развития заболеваний, это как раз формирование тромбозов. Жуткие пневмонии, которые мы видим у людей, не являются теми пневмониями в привычном понимании этого слова, этого понятия, как мы привыкли подходить к пневмонии как к воспалению паренхимы легких», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалист объяснил, что при коронавирусе формируется множество тромбозов в мелких сосудах легких.

«Тромбозы и системы гемостаза неминуемо принимают участие при любых мало-мальски серьезных патологических состояний, которые в организме у человека», — добавил Попугаев.

Ранее эксперт предупредил о возможных неврологических осложнениях от коронавируса.