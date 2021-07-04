В Казахстане потерпел крушение самолет Ан-2

В Казахстане, неподалеку от города Кызылорда, потерпел крушение легкий многоцелевой самолет Ан-2, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского МЧС.

«4 июля около 07:00 (04:00 мск) в 12 км от села Караултобе города Кызылорды при обработке рисовых полей упал самолет АН-2. Через несколько километров после взлета из-за технических неисправностей при вынужденной посадке самолет упал на поле. На борту находились два пилота, 1954 и 1967 годов рождения. Они доставлены в больницу», — заявили в казахстанских экстренных службах.

Ранее грузовой Boeing 737 упал в воду возле столицы штата Гавайи Гонолулу.

Экипаж приводнившегося «Боинга» удалось спасти. Как стало известно, пилоты не смогли дотянуть до гавайского аэропорта и приняли решения садить воздушное судно на воду.